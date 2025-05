IL PROSSIMO 23 MAGGIO A IMBERSAGO GIUBILEO DEL LAVORO DEL LECCHESE

LECCO/IMBERSAGO – Il tema del lavoro oggi viene spesso abbinato a scenari preoccupanti: l’accesa competizione in atto su scala globale, l’impatto delle nuove tecnologie (intelligenza artificiale in primis) sulle dinamiche produttive e le problematiche legate alla sicurezza sono solo alcuni dei problemi aperti.

Ne parla il vicario episcopale della Zona pastorale III di Lecco Monsignor Gianni Cesena. “Più in generale, sembra fondamentale restituire al lavoro, nell’esperienza dell’uomo di oggi, un orizzonte di senso; tornare, insomma, a guardare al lavoro con occhi di speranza, da cristiani”. Come si legge al n. 24 di “Spes non confundit”, l’auspicio che la Chiesa formula per questo Anno Santo è che “la testimonianza credente possa essere nel mondo lievito di genuina speranza, annuncio di cieli nuovi e terra nuova”.

Per ridestare una consapevolezza più chiara su queste sfide, il Vicariato della Zona III di Lecco – in collaborazione con le realtà che si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa – propone un momento giubilare per i lavoratori, imprenditori, professionisti sul tema “Quando il lavoro genera speranza”, in programma venerdì 23 maggio 2025 al Santuario della Madonna del Bosco (Imbersago).

L’iniziativa, come da allegata locandina, si svilupperà in due momenti distinti: alle 17 (presso la Cappella delle Confessioni) avrà luogo l’intervento di Rosangela Lodigiani, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Seguiranno due testimonianze di lavoratrici e di un esponente del tessuto economico locale (Maria Grazia Fusi della Coop. sociale Il Ponte, Elena Giorgioni gestione risorse umane e Fabio Dadati imprenditore e componente giunta CCIAA Como Lecco), coordinate dal giornalista Gerolamo Fazzini.

Alle 18.30 (nel Santuario) si svolgerà la celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Gianni Cesena.

Si ricorda che per vivere in pienezza l’evento giubilare sono richiesti la professione di fede, la preghiera per il Papa, la confessione sacramentale e la partecipazione all’Eucaristia.

