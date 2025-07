IL PROTOCOLLO PER IL TURISMO SI AMPLIA A 12 COMUNI LECCHESI

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera, da tempo impegnata a valorizzare le potenzialità turistiche del proprio territorio, ha colto per prima l’importanza di collaborare con altri enti al fine di conseguire migliori risultati. La prima tappa è stata la stipulazione di un apposito protocollo di intesa di promozione turistica, voluto dal Comune di Valmadrera, con la città di Lecco. Nel mese di aprile la firma è avvenuta simbolicamente sul lago, in barca fra Valmadrera e Lecco.

Ora anche altri Comuni del circondario stanno valutando positivamente i vantaggi della collaborazione tra amministrazioni comunali in ambito turistico; si sono infatti aggiunti a Valmadrera e Lecco firmando un protocollo d’intesa i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate e Vercurago.

L’accordo, come già per il primo protocollo fra Valmadrera e Lecco, nasce dalla volontà condivisa di promuovere in modo coordinato le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio lecchese, riconosciuto come omogeneo per le sue caratteristiche naturali e la sua vocazione turistica.

Il Protocollo ha come obiettivo la definizione di una strategia unitaria e sostenibile, orientata a un turismo intelligente, accessibile e inclusivo. Prevede azioni di pianificazione e promozione condivise, la partecipazione congiunta a bandi e progetti di rilievo regionale, nazionale ed europeo, e la creazione di percorsi turistici comuni. A supporto di queste attività, verrà istituito un Tavolo di Confronto quadrimestrale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative.

Il Comune di Lecco assumerà il ruolo di referente tecnico-amministrativo per il coordinamento operativo, mentre la comunicazione integrata sarà curata congiuntamente, anche tramite l’utilizzo del marchio “Leccotourism”, messo a disposizione per rafforzare l’identità della destinazione turistica.

Il Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo, e resta aperto all’adesione di ulteriori enti che condividano gli obiettivi e gli impegni assunti. Le parti firmatarie si impegnano a rispettare i codici etici, a tutelare la riservatezza dei dati e a proteggere la proprietà intellettuale dei progetti sviluppati in comune.

Questo accordo rappresenta un passo importante verso una governance turistica integrata, finalizzata a valorizzare il territorio in modo efficace, coordinato e sostenibile.