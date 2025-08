IL PSG MOLTENO BRONGIO LANCIA L’UNDER 18 REGIONALE

MOLTENO – Nuovo importante traguardo per il PSG Molteno Brongio, che ufficializza l’iscrizione della propria formazione Under 18 al Campionato Regionale per la stagione sportiva 2025/26. Una tappa storica per la società, già attivamente presente con la Prima Squadra e con tutte le formazioni giovanili nei principali campionati territoriali. La partecipazione a livello regionale rappresenta un ulteriore salto di qualità, segno della crescita costante del club. “Un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra realtà sportiva” – sottolinea la dirigenza.

L’ingresso dell’Under 18 completa la filiera agonistica del PSG, offrendo ai giovani calciatori un percorso di sviluppo tecnico ed educativo continuo, strutturato e coerente. È anche un chiaro segnale della solidità progettuale e della visione a lungo termine della società.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il presidente Antonio Rigamonti – perché oggi il nostro settore giovanile è completo e competitivo in ogni fascia d’età, dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra”. Un progetto formativo che punta non solo allo sviluppo sportivo, ma anche alla crescita personale dei ragazzi.

Con questo passo, il PSG Molteno Brongio consolida il suo ruolo nel panorama calcistico lombardo e ribadisce la propria missione: formare atleti e persone, con passione e serietà.

RedSpo