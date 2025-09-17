IL RAGAZZO DI VIALE TURATI: DA VIA BOVARA AGLI USA E INFINE IN MOLISE

LECCO – Lecchese al 100%, 64 anni, uno che non si ferma e ama il nuovo. Lucio Longhi, al telefono, chiede come abbiamo saputo del suo parco avventura sorto all’interno di un bosco magico nel Molise, portando vita dove il degrado stava impoverendo il territorio. Il posto è Guardialfiera in provincia di Campobasso nel Molise. Una avventura condivisa con la sua compagna Patrizia Corti di Pescate.

Ragazzo di viale Turati, un boomer, parte come ristoratore. Poi si ferma per due anni, durante i quali matura l’idea di diventare orafo, e lo fa in via Bovara, ma quello non sarà il suo destino perché Lucio è “uno che cambia”, come lui stesso racconta di sé.

Approda ai piani dei Resinelli nel 2009, con il primo parco avventura dell’area, ce n’erano in Trentino Alto Adige, ma da queste parti no. La Valle è la sua casa per un po’. Gli piace, questa volta non avrebbe idea di cambiare ma: “Scade il permesso della Comunità montana San Martino sul terreno”, un fazzoletto di terra a fianco del grattacielo e del rifugio Sem. Poiché il rinnovo tarda è costretto a smontare la struttura. Nel frattempo la chiamata arriva dagli Stati Uniti. Una italiana Giulia Lozza Petrucci che vive a Pittsburgh (Pennsylvania), sposata con un americano, sta pensando a come reagire al degrado sociale seguito alla crisi dell’acciaio che caratterizzava l’economia della città. Acquista una chiesa e chiede a Lucio di costruirci dentro un parco giochi. Siamo nel 2015. Il progetto viene preparato in loco in una ventina di giorni, ma poi ci vogliono ben quattro anni prima che diventi realtà.

Arriviamo nel 2019, dai Resinelli partono Lucio e Thomas Gaddi, il suo aiutante al parco avventura, e in poco più di un mese all’interno della chiesa nasce un clone, ricco di giochi a favore dei bambini del quartiere che era diventato marginale e pericoloso, soprattutto per i più piccoli. Il progetto la ‘tana dei draghi’ Dragon’s Den cresce e diventa un punto di riferimento.

E siamo ai giorni nostri, la storia di Lucio e Patrizia i lettori di Lecco News la conoscono perché l’abbiamo raccontata qui. Il Molise è la loro nuova terra.

A Lecco Lucio ha lasciato i figli – uno di 28 anni e una di 32 e anche la casa di viale Turati di cui ha ancora disponibilità. Gli serve per i suoi ritorni sulle sponde del lago di Como.

Nadia Alessi

