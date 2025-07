IL RICORDO DI BUSSOLATI, SINDACO DI CALOLZIO, A 30 ANNI DALLA MORTE

Trent’anni fa un male incurabile ci ha portato via Pin. Così tutti, amici ed avversari politici, chiamavano fraternamente Giuseppe Bussolati. Un cittadino calolziese che ha impegnato tutta la sua vita nel sostenere sempre a testa alta i bisogni dei più deboli e le cose belle; non per sé, mai, ma per tutti sempre. Un cittadino amico di tutti che ha ricoperto anche il ruolo di sindaco di Calolzio dal 1985 al 1992. Un sindaco gentile, sempre positivo, tanto capace quanto schivo. Anche la malattia e la sofferenza le ha affrontate con grande rigore etico e morale fino a quando non lo hanno piegato inesorabilmente. È impossibile per chi gli è stato vicino e per chi l’ha conosciuto non ricordare la sua gentilezza e la sua umanità. Pin ci è stato portato via trent’anni fa, ma, nonostante questo lungo tempo, il suo ricordo per chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo, anche nelle dure contrapposizioni politiche, resta indelebile.

Giancarlo Bandinelli