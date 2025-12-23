IL SALA GALBIATE 1974 GUARDA AVANTI: CRESCITA E FORMAZIONE PER IL FUTURO

GALBIATE -Il Sala Galbiate 1974 guarda al futuro con una visione chiara e condivisa, fondata su due direttrici fondamentali: lo sviluppo delle strutture sportive e la crescita formativa delle persone, elementi centrali del nuovo percorso intrapreso dalla società. In queste settimane il club ha avviato una raccolta fondi destinata all’adeguamento e al miglioramento degli impianti di Galbiate e di Sala al Barro, con l’obiettivo prioritario di realizzare un campo in erba sintetica a Galbiate, intervento strategico che permetterebbe di garantire continuità alle attività, migliorare la qualità degli allenamenti e rispondere in modo concreto alle esigenze di un settore giovanile in costante crescita; parallelamente sono previsti interventi anche sull’impianto di Sala al Barro, per rendere gli spazi sempre più funzionali, accoglienti e sicuri.

Accanto all’attenzione per le infrastrutture, il Sala Galbiate 1974 sta investendo con decisione anche nella formazione, convinto che la crescita sportiva passi prima di tutto dalla crescita umana: la società ha infatti avviato un ciclo di serate formative differenziate, rivolte ad allenatori, famiglie e ragazzi, con il coinvolgimento di figure specialistiche come psicologi e mental coach, per fornire strumenti utili nella gestione delle emozioni, nella comunicazione efficace, nel benessere dei giovani atleti e nel ruolo educativo degli adulti che li accompagnano dentro e fuori dal campo.

Il messaggio che la società vuole trasmettere è chiaro: oggi essere una società sportiva significa andare oltre il risultato, costruendo ambienti adeguati e offrendo un progetto educativo di qualità, capace di coinvolgere tutta la comunità; una crescita che passa dalle strutture, ma soprattutto dalle persone, per continuare a dare valore allo sport come strumento educativo, sociale e umano.

