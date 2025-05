IL SAN GIORGIO ANNONE SI PRESENTA: LE FOTO DI TUTTE LE SQUADRE

ANNONE BRIANZA – Si sta concludendo una stagione memorabile per il GS San Giorgio di Annone Brianza, che sabato 23 maggio ospiterà il prestigioso Gran Galà dello Sport organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano di Lecco in cui verranno premiate le squadre classificate ai primi posti nella stagione appena conclusa. La società sportiva guidata dal presidente Carlo Panzeri e da numerosi collaboratori volontari organizza una comunità di atleti e appassionati che condividono l’amore per lo sport e il calcio. Gli obbiettivi restano sempre il divertimento di giocare insieme e far incontrare bambini e adulti nel calcio e nel basket. “I nostri valori – spiega il presidente Panzeri .- sono la sportività in cui competiamo con rispetto e lealtà; l’inclusione dove tutti sono benvenuti, indipendentemente dall’esperienza e il divertimento, perché il calcio e il basket sono una passione che va vissuta con entusiasmo”.

RedSpo