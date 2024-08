IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE MARIO SPOTO SI TRASFERISCE A PAVIA

LECCO – Come riporta La Provincia Pavese, il sindaco di Pavia Michele Lissia ha nominato l’attuale segretario generale al Comune di Lecco Mario Spoto come nuovo segretario generale del Comune di Pavia. Il 62enne assumerà il suo incarico a metà settembre, subentrando all’attuale segretario Riccardo Nobile. Si tratta dell’ennesimo (in questo caso, davvero “eccellente”) addio di un dirigente di peso a Palazzo Bovara negli ultimi anni.

Mario Spoto ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo, specializzandosi in diritto civile. La sua carriera è caratterizzata da un’esperienza significativa: dal maggio 2019 a dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di segretario generale con funzioni di direzione al Comune di Torino. Ha anche lavorato come segretario generale in diversi comuni tra cui Monza, Vimercate, Seregno e Ponte San Pietro e ha collaborato con l’Autorità d’ambito torinese, la Città Metropolitana di Torino e le società a controllo pubblico Monzacreavalore Srl e Brianzacque Srl.

Il segretario generale ha la funzione di garantire la legalità degli atti comunali e funge da punto di riferimento per le questioni giuridiche riguardanti l’amministrazione.