IL SINDACO DI LECCO IN VIAGGIO A BETLEMME, IN PROGRAMMA UN GEMELLAGGIO

LECCO – C’è una Palestina che non appare nei notiziari, lontana dalle immagini di guerra e dalle semplificazioni del dibattito pubblico. È la Palestina delle famiglie, delle scuole, dei servizi sociali e sanitari, delle comunità che continuano a vivere e resistere. Ed è proprio questa realtà che una delegazione di sei sindaci lombardi — Arese, Gorgonzola, Lecco, Legnano, Lesmo e Seregno — ha voluto incontrare di persona in un viaggio istituzionale tra Betlemme, Gerusalemme e Gerico.

Per Lecco, il viaggio ha assunto un significato particolare: il sindaco Mauro Gattinoni ha infatti annunciato l’avvio del percorso formale per un gemellaggio tra Lecco e Betlemme, consegnando al primo cittadino palestinese una lettera ufficiale.

“L’obiettivo è costruire un legame istituzionale stabile con la città di Betlemme” ha spiegato Gattinoni, sottolineando che la firma potrà avvenire solo dopo l’approvazione delle rispettive delibere consiliari. “Una ventina di comuni italiani sono già gemellati con Betlemme, sostenendo progetti concreti attraverso una fondazione di comunità attiva su cinque linee di intervento”.

Durante i quattro giorni di incontri, la delegazione ha visitato scuole, centri sociali e sanitari — dall’orfanotrofio La Crèche al centro Effatà per bambini audiolesi, fino al Caritas Baby Hospital — e ha dialogato con amministratori locali, religiosi, operatori e famiglie. Da tutti è arrivato un messaggio univoco: non lasciare che la Palestina scompaia nel silenzio.

In un contesto segnato da divisioni e sfiducia, i sindaci hanno riconosciuto il ruolo fondamentale della Chiesa Cattolica, che attraverso scuole, ospedali e opere sociali continua a costruire relazioni e a sostenere le comunità locali, diventando un punto di riferimento civile oltre che religioso.

Da padre Ibrahim Faltas, direttore delle Scuole di Terra Santa, è arrivato l’ultimo messaggio da riportare in Italia: “Tornate a visitare la Terra Santa. Qui non c’è pericolo per i pellegrini. Il turismo è il primo modo per ridare dignità ed economia a chi vive qui”.

Per Lecco, il viaggio apre ora una prospettiva concreta: trasformare l’incontro in un gemellaggio stabile, capace di generare scambi culturali, educativi e sociali. Un passo che si inserisce nella visione più ampia condivisa dai sei sindaci: le città possono diventare luoghi di dialogo anche quando la politica internazionale fatica a esserlo.

“Torniamo con una consapevolezza chiara — affermano insieme i primi cittadini —: dietro il conflitto ci sono comunità che chiedono solo di vivere con dignità. Il nostro compito è rompere il silenzio e costruire ponti. Tornare a casa significa scegliere di non restare indifferenti”.