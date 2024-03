IL “SISTEMA LECCO” INCONTRA FITT E LA RIABILITAZIONE MEDICA

LECCO – “Nella giornata di ieri 20 marzo ho promosso presso il Campus del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco il secondo incontro tra il “Sistema Lecco – Ricerca e Innovazione”, coordinato da UniverLecco, con FITT, la Fondazione regionale per l’innovazione e il trasferimento tecnologico rappresentata dal suo direttore generale, Marco Baccanti e dal componente del CDA e presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi. L’incontro ha avuto come oggetto quello di una reciproca collaborazione, con un particolare focus sulla ricerca applicata al sistema della riabilitazione medica” dichiara il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“Lo studio promosso da Regione Lombardia “mappatura di un metadistretto di biomeccanica” individua proprio nella nostra provincia una importante parte di quella riabilitation valley di cui Lecco può ambire ad essere capitale.

Nel territorio lecchese spicca una rete di attori di eccellenza nel campo della ricerca e innovazione applicate alla riabilitazione, nelle diverse fasi della vita umana, che si articola in IRCSS, in Fondazioni e in un ampio numero di ricercatori, e che è ulteriormente caratterizzata dalla presenza del Politecnico di Milano. La giornata di ieri ha permesso a FITT di illustrare al nostro territorio i prossimi passi che attuerà, che rappresentano un’opportunità di ulteriore volano per i nostri centri di ricerca, presidi sanitari e aziende. Questa sinergia è fondamentale per far sì che venga riconosciuto come il trasferimento tecnologico successivo alla ricerca sia un fondamentale tassello per realizzare nuovi investimenti e trovare nuovi campi di applicazione. Il prossimo incontro verrà effettuato presso Mind, il nuovo polo italiano di eccellenza scientifica e distretto della ricerca di Regione Lombardia, dove il Sistema Lecco potrà toccare con mano il lavoro sviluppato e dove potrà proseguire concretamente il lavoro strategico di questi anni. Sono lieto che prosegua questo lavoro sui temi strategici per il nostro territorio continuando a valorizzare quanto già implementato in questi anni. Ringrazio Vico Valassi e Manuela Grecchi per la disponibilità e l’organizzazione” conclude Piazza.