IL SOCCORSO ALPINO: “FARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE”

LECCO – “Massima attenzione alle condizioni meteorologiche di questi giorni: in quota c’è vento forte e la situazione ambientale presenta un innevamento relativamente scarso, con ghiaccio”. Così il CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – a proposito (pur senza citarla esplicitamente) della ennesima tragedia in montagna, avvenuta ieri sul Resegone.

“Tutto questo rende particolarmente difficile la progressione – aggiunge la nota del Soccorso -, quindi rivolgiamo un appello a chi intende andare in montagna. Verificate sempre i bollettini nivometeorologici ufficiali, accertatevi che il vostro itinerario sia percorribile in sicurezza, adottate un equipaggiamento adeguato. In caso di dubbi, rivolgetevi agli esperti e ai professionisti della montagna. Molte informazioni sulla sicurezza in montagna nella stagione invernale sono pubblicate sul sito sicurinmontagna.it“.