1800 € e 1550 €, sono queste finora le somme raccolte con la campagna di crowfunding per la ristrutturazione del Teatro della Società.

C’è voluta una persona gentile e operosa della Fondazione Comunitaria Lecchese, altrimenti più di una telefonata, più di una ricerca, più di una spiegazione e più di un operatore degli uffici a cui sono stato rimbalzato e tenuto in attesa in Comune e Fondazione, come dentro un giro dell’oca da segreti di Stato, sarebbero continuati a non servire a nulla per poter conoscere qualcosa che ci si aspetta scintillare in prima pagina sul sito del Comune.

In fondo chiedevo appunto solo quanti fossero i soldi in offerte private finora raccolti per la ristrutturazione del Teatro dopo il lancio della campagna del Comune da 1 milione di € di obiettivo.

Campagna di comunicazione annunciata con Delibera di Giunta nr.121 del 18/5, proseguita in pompa magna con le visite guidate al Cantiere del Teatro per poi più nulla.

Silenzio!

Ebbene i 1.800 € sono la somma finora raccolta con l’Art Bonus come riportato dal sito del Ministero aggiornato al 10 agosto.

Sull’altro conto, quello della Fondazione Comunitaria lecchese, la somma raccolta invece a oggi è di 71.550 € di cui però 70.000 € donati dalla stessa Fondazione e Acinque in pari quota.

Quindi solo 1.550 € son vera raccolta.

E la campagna di comunicazione e fundraising è costata, sempre da Delibera, ben 48.800 € di soldi pubblici.

Chissà se è per questo che non han messo da nessuna parte un contatore degli importi.

