IL TENNIS CLUB LECCO CONQUISTA LA SALVEZZA A ROMA

LECCO – Il Tennis Club Lecco conquista la salvezza in Serie A2 con un netto 5-1 contro il Circolo Tennis Eur a Roma. Dopo il successo contro Brindisi, i blucelesti hanno confermato il loro valore superando un avversario di alto profilo, grazie a una prestazione solida e determinata.

Il team allenato da Luca Bonacina ha raggiunto rapidamente il vantaggio decisivo, chiudendo i singolari 3-1, con vittorie importanti di Garcia e Vola. Nonostante la presenza dello spagnolo Damas, tra i primi 300 ATP, Lecco non ha tremato e ha firmato la vittoria definitiva nel doppio con Martini e Garcia, chiudendo i conti davanti agli avversari ormai rassegnati.

