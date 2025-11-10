IL TENNIS IN AULA: ALLA PRIMARIA DI BALLABIO “RACCHETTE IN CLASSE”

BALLABIO – Le classi quarta e quinta della scuola primaria Fantasia di Ballabio hanno preso parte con entusiasmo al progetto nazionale Racchette in Classe che porta il tennis in ambienti scolastici. Gli alunni sono stati seguiti da un istruttore federale II grado (FITP) e, nel corso delle lezioni, hanno potuto sperimentare questo sport imparando le principali regole e movimenti. Il momento conclusivo è stato un torneo interno: tutti gli studenti si sono “scontrati” in mini-partite, mettendo in pratica quanto appreso.

Il progetto “Racchette in Classe”, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in sinergia con la Federazione Italiana Tennistavolo …

