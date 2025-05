IL TITOLARE DELL’ORTOPEDIA CASTAGNA VITTIMA DEL MORTALE SULLA 36

LECCO – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 19 maggio 2025 sulla Strada Statale 36, all’altezza di Cesana Brianza. Poco dopo le ore 9, un motociclista di 48 anni, Andrea Marco Castagna, imprenditore residente a Lecco, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e un furgone. L’impatto è avvenuto sulla carreggiata sud della superstrada, in direzione Milano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, ma per Castagna non c’è stato nulla da fare. L’uomo alla guida del furgone, invece, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze. A causa del sinistro, la carreggiata sud della SS36 è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La chiusura ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti nella zona.

Andrea Castagna era una figura molto conosciuta a Lecco e in Brianza: era titolare dell’Ortopedia Castagna, un’azienda di famiglia attiva nel settore degli articoli ortopedici e della riabilitazione, con diverse sedi sul territorio.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto. L’episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia Castagna in questo momento di dolore.

RedCro

–

SU LECCO NEWS LEGGI ANCHE: