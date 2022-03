LECCO – Il Moto Velo Club Lecco, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FMI, nasce nel 1922 dalla passione per le due ruote e per i motori e dallo spirito dei pionieri lecchesi del settore. A cent’anni dalla sua fondazione (1922 – 2022), l’associazione promuove un’importante manifestazione, che porterà il gruppo ad attraversare lo stivale toccando le “città dei motori” con partenza e arrivo a Lecco. L’evento, che si svolgerà dal 22 aprile al 1° maggio, coinvolgerà non soltanto i soci, ma anche gli appassionati delle due ruote e altri club lungo un percorso che si snoderà su oltre 4.500 km suddivisi in 10 tappe, contornati da eventi che le città dei motori creeranno in onore dei nostri concittadini.

Il viaggio della carovana lecchese vedrà toccare 35 città legate ai motori quali ad esempio Noale, città dell’Aprilia, Maranello con la Ferrari, Nicolosi famosa per la targa Florio, Imola e Varano famose per i loro circuiti motoristici, Torino sede della Fiat e dell’A.S.I., arrivando sino in Sicilia. Il rientro a Lecco è previsto il primo maggio alle 14/15.30 in piazza Garibaldi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecco, sarà seguito puntualmente dal canale 229 di Sky, dedicato ai motori.

“Ringrazio tutto lo staff che ha partecipato alla realizzazione di questo ambizioso progetto – ha sottolineato il presidente del Centenario Moto Velo Club Lecco 1922 Fabrizio Bianchi – e gli sponsor che, anche in questo difficile momento storico, ci hanno sostenuto. Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le Città Dei Motori, Fmi, il Comune di Mandello, in quanto città dei motori, e lo staff che ha organizzato il festeggiamento dei 100 anni della Moto Guzzi, siamo riusciti a portare a termine questo ambizioso moto giro. Porteremo a spasso per l’Italia i valori dello sport grazie anche al patrocinio del Panathlon Lecco, che ha da subito creduto in noi. Ringrazio il Comune di Lecco e il sindaco per la disponibilità dimostrata nell’accogliere i festeggiamenti dei 100 anni del Moto Velo Club Lecco 1922, mettendo a disposizione questa splendida sala e la centralissima piazza Garibaldi, che il 1° maggio ospiterà un’esposizione di moto e auto che hanno fatto la storia motoristica. L’esposizione farà da cornice all’arrivo dei centauri che festeggeranno così la fine del giro d’Italia proprio nel cuore di Lecco”.