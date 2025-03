IL TRENO PER MILANO TERMINA LA CORSA A SESTO, ALTRI DISAGI PER I PENDOLARI

LECCO – Sembrano non finire i disagi per i pendolari lecchesi: questa mattina, infatti, è stato colpito un’altra volta un treno della linea Tirano-Lecco-Milano, in partenza dalle 11.01 dal capoluogo lariano.

Il percorso del convoglio, già in ritardo di 40 minuti, è stato improvvisamente modificato e ai pendolari in attesa nella stazione lecchese è stato comunicato che la corsa sarebbe terminata nella stazione di Sesto San Giovanni, senza specificarne le cause.

Il treno diretto a Milano Centrale dell’ora successiva segnala già ritardi e per i pendolari lecchesi si sta configurando un’altra giornata di disagi.