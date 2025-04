IL TROFEO DARIO & WILLY PRESENTATO CON IL “RAGNO” DELLA BORDELLA

SIRTORI – La serata di giovedì 10 aprile sarà l’occasione per raccontare la storia, l’evoluzione e le prospettive future del Trofeo Dario & Willy, in vista della 19ª edizione in programma il prossimo 1° maggio a Valmadrera, valida quest’anno come Campionato italiano Skyrace assoluto e di categoria Fisky.

La presentazione ufficiale si terrà presso il negozio DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori, all’interno della serata “Odyssea Borealis”, che vedrà ospite l’alpinista Matteo Della Bordella, membro dei Ragni di Lecco e protagonista di imprese internazionali in Patagonia, Groenlandia e Himalaya.

L’evento avrà inizio alle 20.30, con la presentazione del Trofeo Dario & Willy, introdotta da immagini, un breve video e un racconto che ripercorrerà le tappe più significative della manifestazione.

Nel corso della serata si parlerà delle origini del Trofeo, nato nel 2001 come “Trofeo Osa” su un tracciato di 14 km per celebrare il 50° anniversario della fondazione della società Osa Valmadrera. Dal 2005 la gara ha assunto l’attuale denominazione in memoria di Dario Longhi e William Viola, giovani atleti della società scomparsi tragicamente a Livigno.

Nel 2014, in occasione del decimo anniversario, il tracciato venne modificato e allungato a 25 km per accogliere il Campionato italiano Skyrace. Un cambiamento che inizialmente doveva essere temporaneo, ma che – apprezzato da atleti e organizzatori – è stato poi mantenuto anche nelle edizioni successive.

Si parlerà anche delle caratteristiche tecniche del percorso, articolato su tre salite principali e con un dislivello positivo complessivo di 2020 metri. Saranno inoltre presenti alcuni atleti di spicco, che porteranno la loro testimonianza in vista della gara del 1° maggio.

A seguire, spazio all’intervento di Matteo Della Bordella, protagonista della serata “Odyssea Borealis”, dedicata al racconto di alcune delle sue più intense esperienze in parete.

L’ingresso alla serata è libero, fino ad esaurimento posti. Un’occasione per avvicinarsi allo skyrunning attraverso i racconti di chi lo vive da protagonista, in gara e in montagna.

Il sito ufficiale della manifestazione è https://trofeodarioewilly.com/