BARZIO – Il vento non cessa, nulla da fare dunque per gli appassionati dello sci. Anche oggi, mercoledì, così come ieri, la cabinovia e gli impianti di risalita ai Piani di Bobbio e Valtorta resteranno chiusi per la sicurezza degli utenti. La riapertura, previsioni meteo alla mano, è garantita per domani, giovedì 3 febbraio.