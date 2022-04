LECCO/BALLABIO – La pericolosità del comportamento stradale in questo caso è forse minore, certo fa colpo come esattamente nello stesso punto del video girato l’anno scorso, un nostro lettore si sia imbattuto in un guidatore che – nello specifico con un sorpasso vietato – ha messo a rischio l’incolumità altrui. Nel 2021, l’autore delle immagini ci aveva inviato la clamorosa inversione di marcia di un Tir, appena fuori da una galleria della “nuova Lecco-Ballabio”. Un video diventato rapidamente virale, che aveva suscitato reazioni indignate.