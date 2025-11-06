PRESENTATA ALL’ASSESSORE REGIONALE LA MISURA “LECCO, QUI IL TUO DOMANI”

LECCO – Nel corso della visita odierna sul territorio lecchese, Carlo Piazza – candidato sindaco per la Città di Lecco per la Lega – ha illustrato all’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, la misura “Lecco, qui il tuo domani”, un progetto di housing sociale pensato per sostenere chi sceglie di vivere e costruire il proprio futuro nel capoluogo.

L’iniziativa, che verrà inserita nel programma elettorale della coalizione di centrodestra, prevede l’attivazione di un bando strutturato a sostegno della nuova residenzialità, ispirato a esperienze già avviate con successo in altri capoluoghi lombardi. L’obiettivo è duplice: attrarre nuovi residenti e, al contempo, aiutare i giovani lecchesi che desiderano rendersi autonomi e restare a vivere in città.

Il progetto si sviluppa in modo semplice e concreto: un contributo mensile di 150 euro per 24 mesi destinato a chi trasferisce la propria residenza a Lecco, con un’estensione fino a 36 mesi per i giovani under 36 che lasciano la casa dei genitori. La dotazione iniziale del fondo sarà di 300.000 euro, equamente ripartita tra nuovi residenti e giovani lecchesi, con la possibilità di implementare le risorse dopo una prima fase di sperimentazione. I requisiti ISEE sono fissati tra 7.501 e 40.000 euro per gli under 36 e tra 10.141 e 40.000 euro per le altre tipologie di residenti.

“Ringrazio l’assessore Paolo Franco per il confronto e per l’ascolto – ha dichiarato Carlo Piazza –. Siamo convinti che un sano equilibrio tra le politiche regionali e le future sperimentazioni attivate dal Comune possa rappresentare una risposta concreta a chi vuole venire a vivere a Lecco, contribuendo a rendere la nostra città più attrattiva, viva e accogliente”.