SQUADRE GARLATESI UNDER 10 E 12 IMBATTUTE NEI CAMPIONATI DI CATEGORIA

GARLATE – Inizia bene il campionato per le due squadre garlatesi, entrambe imbattute dopo tre partite.

Punteggio pieno per gli Under12: 1-6 a Olgiate, 11-0 in casa contro Pescarenico e vittoria di misura a Bellano (5-6) dove, dopo essere passati avanti di 3 gol, si fanno quasi recuperare con sofferenza nei minuti finali. Under 10 infallibile in casa. 2-0 contro il Premana e 3-2 con il Ballabio: due partite tirate, ma che alla fine vedono trionfare i garlatesi. La trasferta a Olgiate con l’oratorio San Giuseppe porta solo un punto ai falchetti (2-2) anche a causa dei troppi errori sotto porta.

Under 10 GarlatePescate-Ballabio

Under 12 Olgiate-GarlatePescate