IMBROGLIA AL TEST DELLA PATENTE: 2 MESI E 20 GIORNI A UN INDIANO

LECCO – Condannato a 2 mesi e 20 giorni un 35enne, originario dell’India, residente con regolare permesso di soggiorno in provincia di Brescia, che aveva cercato nell’ottobre 2023 di truffare lo Stato all’esame della patente. A insospettire i commissari è stata la provenienza e ad un controllo della Polizia di Stato è stato accertato che il 35enne aveva apparecchiature per collegarsi con l’esterno, così da ottenere le risposte giuste ai quesiti e superare l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Oggi, davanti al Gup del tribunale di Lecco Gianluca Piantadosi, il difensore del 35enne, l’avvocato Paolo Rivetti, ha fatto ricorso al rito abbreviato e il giudice ha inflitto 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

A.Pa.