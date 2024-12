“IMMAGINI SONORE”, DOPPIO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA CLASSICA

MALGRATE – Torna Immagini sonore, la nuova rassegna musicale del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, con un doppio appuntamento sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Un nuovo Comune si è aggiunto alla rassegna: sabato 7 dicembre infatti, Immagini Sonore farà tappa a Malgrate.

Alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Leonardo, il Maestro Mateusz Rzewuski darà vita al Concerto di Natale utilizzando l’antico organo presente nella chiesa. Purcell, Pachelbel e Bellini sono alcuni dei compositori omaggiati in questo concerto che si concluderà con brani di improvvisazione a tema natalizio.

L’organista polacco, dottore in arti musicali, è uno degli artisti più attivi della giovane generazione polacca. Ha completato prestigiose università musicali in quattro Paesi e ha tenuto concerti in festival internazionali in quattro continenti: 23 paesi europei, oltre a Stati Uniti d’America, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Hong Kong e Russia, esibendosi con recital solistici presso sedi prestigiose. Vincitore di diversi concorsi presenta un programma di musiche originali, o trascritte per il suo strumento, che spaziano per almeno tre secoli di musica.

Il Maestro Rzewuski tornerà anche domenica 8 dicembre alle 20.30 a Verderio con il Concerto per la festa dell’Immacolata, accompagnato questa volta dal trombettista spagnolo Vicente Campos.

Il concerto, dedicato a opere di celebri compositori del barocco musicale europeo, presenta due strumenti caratteristici di questo periodo. Un viaggio musicale tra Sei e Settecento per tromba e organo alla scoperta della sfarzosa letteratura barocca a firma autori come Tomaso Albinoni, Henry Purcell, Georg Friedric Haendel e altri, ove guidati dall’arte e dalla maestria di due grandi solisti stranieri provenienti rispettivamente dalla Spagna e dalla Polonia, potremo ascoltare brani di grande virtuosismo ma anche di grande cantabilità.

Vicente Campos ha studiato a Montserrat e con Vicente Prats al Conservatorio superiore di Musica di Valencia. È stato insignito del “Premio d’onore straordinario” in tromba. Ha conseguito un master in Estetica e Creatività musicale all’Università di Valencia, oltre al diploma di studi avanzati. Si è esibito come prima tromba nelle principali orchestre e gruppi della scena musicale spagnola. Ha pubblicato diversi dischi come solista, tra cui spicca la registrazione dei “Concerti accademici” di Francisco José de Castro e del Collegium Instrumentale. Dal 1996 dirige i corsi di musica e il Montserrat Festival Chamber Music di Valencia. È il solista del Grup Instrumental e nel 2005 per l’interpretazione di questo ruolo ha ricevuto il Premio nazionale della musica. Inoltre, è il solista dell’Orchestra sinfonica di Valencia e dell’ensemble di ottoni “Valencia Brass Quintet”. Collabora abitualmente con il Collegium Instrumentale ed è professore di tromba e preside del Conservatorio superiore di musica di Castellón.

Ad aprire la serata, il Preludio Giovanile con l’Ensemble di Violoncelli Archécelli formato dai giovanissimi Giulia Ferrari, Cosimo Pittavino, Anna Benatti, Jacopo Giulidori, Maya Baynes, Giuditta Moiraghi ed Elisabetta La Rocca.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione.

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative della rassegna, oltre al sito e ai social, è nata ClassicAPPeal, l’app di Brianza Classica, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. È disponibile gratuitamente scaricandola dagli store del proprio smartphone o attraverso questo link.

Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico, ciò è reso possibile grazie al sostegno dei Comuni, delle Istituzioni e degli Sponsor.