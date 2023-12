IMMERSIONI NATURALI COI GRUPPI DI CAMMINO. L’ATS MAPPA PARCHI E SENTIERI

LECCO – Il modello sanitario “One Health” prevede l’integrazione multidisciplinare, la trasversalità delle competenze e la valorizzazione del sistema uomo, animale-ambiente, e consente di rispondere al bisogno di salute in modalità olistica.

L’efficacia salutistica di determinati ambienti e la pratica delle immersioni naturali sono riconosciuti dalla comunità scientifica come strumenti di autopromozione della salute per recuperare l’equilibrio fisico e psicologico, utili ad attivare il sistema immunitario, migliorare la qualità del sonno, combattere lo stress, l’ansia, la depressione ma anche patologie fisiche.

ATS Brianza ha quindi ideato nell’aprile 2023 un corso di formazione per fornire a diversi operatori dell’Agenzia coinvolti nel tema gli elementi base e le conoscenze per poter strutturare un percorso di sensibilizzazione e sperimentazione della pratica delle immersioni naturali da destinare ai Walking Leader dei Gruppi di cammino (GdC) del territorio (in ATS Brianza ci sono 116 gruppi di cammino distribuiti fra la provincia di Monza e quella di Lecco con quasi 6.000 camminatori coinvolti).

I camminatori hanno rilevanza strategica in quanto moltiplicatori di salute e validi alleati nel diffondere conoscenze, messaggi ed azioni per il miglioramento della qualità della vita dei camminatori e della comunità. Gli operatori formati di ATS, in collaborazione con ERSAF, hanno quindi progettato un percorso formativo in due edizioni, Lecco e Monza, che ha visto la partecipazione di 80 Walking Leader, cui è seguita la predisposizione di un questionario on-line per la mappatura delle diverse realtà e la valutazione dell’aderenza ai requisiti necessari per la sperimentazione di una sessione di immersione.

ATS Brianza sta quindi ora mappando parchi, percorsi, sentieri, luoghi ed aree presenti nei diversi Comuni dove poter sperimentare e svolgere in sicurezza questo tipo di attività. Per aiutare questo censimento è stato chiesto il supporto dei Walking Leader tramite un questionario a loro inviato.

In seguito, sul sito istituzionale di ATS Brianza verrà pubblicata la mappatura dei percorsi segnalati dai diversi gruppi e, nella prossima primavera, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del Terzo settore, verranno effettuate le prime sperimentazioni e la valutazione dell’impatto sul miglioramento del benessere nell’immediato e a lungo termine.