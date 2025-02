IMMONDIZIA NEI BOSCHI, IL “DIARIO” D’UN LETTORE TRA BALLABIO E MORTERONE

Gentilissimo sig. direttore,

da tanti anni appassionato di escursioni in mtb, un paio di settimane fa circa sono ritornato a percorrere (dopo tanto tempo) la strada che da Lecco porta a Morterone passando per la località Montalbano e per il comune di Ballabio, negli anni ho sempre trovato tracce del passaggio umano ma mai così “abbondanti e sfacciate”. La prima discarica è appena fuori dall’ultimo tornante prima di arrivare a Ballabio (https://maps.app.goo.gl/HgG9NnF53oVTuPSV6), e appena più in basso del piccolo chiosco dove tanto tempo fa si poteva mangiare l’anguria, come si nota dalle foto c’è addirittura una moto, abitanti della zona mi hanno detto che la situazione è la stessa da anni e nonostante le richieste di aiuto (sia al comune di Lecco che a quello di Morterone) nessuno ha mai risposto, la prova è che molti rifiuti sono ormai coperti sia dalle foglie che dal terreno…