LECCO – I Vintage Violence, gruppo musicale italiano nato a Lecco nel 2001 con il nome Flowers of Noise, sono tornati con il pezzo ‘Il Nuovo Mare’, disponibile dallo scorso 24 marzo per ‘Maninalto! Records’. Si tratta del primo nuovo brano della band lecchese dall’uscita di ‘Violenza Primordiale’ dell’anno scorso.

Accompagna l’uscita del pezzo uno speciale videoclip a 360 gradi girato ad alta quota. Il video gode del patrocinio del CAI e la band l’ha girato sulla cresta ovest della Grigna Meridionale, a 1.800 metri sopra il livello del mare.

Le riprese sono in 10K in formato 360 stereoscopico:



La scrittura del brano è avvenuta interamente sopra i duemila metri di altitudine, in completa solitudine e all’aria aperta. Nessuna parola è stata aggiunta al testo una volta fatto ritorno “nella civiltà”: l’intento dichiarato di quest’operazione insolita di scrittura è quello di pesare la natura del pensiero in un ambiente quanto più lontano dalla cattività in cui è solitamente immerso.

I Vintage Violence sono uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano. Operativi dai primi anni 2000, hanno più di 400 concerti alle spalle e quattro album all’attivo, più una raccolta acustica e un ‘best of’ (Violenza Primordiale) uscito nel 2022, con una tracklist composta da brani scelti direttamente dai fan. Nel 2021 esce l’ultimo album elettrico Mono, il cui tour ha fatto registrare svariati sold out, ultimo dei quali al Bloom di Mezzago nel 2022.

Numerose le collaborazioni in vent’anni di carriera, tra cui Zen Circus, Bologna Violenta e Afterhours.

F. S.