IN ARRIVO NUOVE TELECAMERE A VALMADRERA, MALGRATE, ONNO E CIVATE

VALMADRERA – A seguito della conferenza dei sindaci del 21 dicembre presso il palazzo municipale di Valmadrera sono state delineate le linee programmatiche per l’anno 2025 e individuati degli obiettivi da raggiungere, tra cui una particolare attenzione all’eventuale disponibilità di finanziamenti o cofinanziamenti per il potenziamento dei servizi straordinari e per sviluppi tecnologici di interesse del Comando.

Pertanto a seguito della delibera XII/3049 del 16.09.2024 e del bando attuativo delle suddette disposizioni regionali “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale – anno 2025” i sindaci dei Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario hanno manifestato l’interesse per sviluppare congiuntamente un progetto che è stato approvato con le delibere di giunta di tutte e tre le amministrazioni comunali.

Il progetto, che doveva essere presentato entro il 31 gennaio, è stato predisposto dal comandante del Corpo Associato di Polizia Locale, ed è stato inviato il 30 gennaio e si concentra sullo sviluppo degli impianti di videosorveglianza comunale in tutti e quattro i Comuni interessati dalla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Il progetto, il cui costo complessivo è di 80.564 euro con un cofinanziamento richiesto a Regione Lombardia che ammonta a 40.000 euro, prevede degli interventi puntuali in particolare in luoghi segnalati per attività criminose (come possibili punti di passaggio per furti, danneggiamenti, atti vandalici, spaccio) e in area viabilistiche interessate da un intenso traffico veicolare come ausilio per la rilevazione di sinistri stradali, in base alle statistiche di sinistrosità rilevate dal Comando e in zone segnalate per il frequente abbandono di rifiuti.

L’ampiamento degli impianti di videosorveglianza comunali con il posizionamento di telecamere in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in transito si svilupperà nelle seguenti zone:

Valmadrera: aree di collegamento pedonale tra via Casnedi e via Chiari. In detta zona a seguito dell’affidamento dei lavori di sistemazione dei bagni pubblici è stata affidata la posa di due pali sui quali verranno installati dei corpi luminosi. In corrispondenza di queste nuove installazioni verranno posizionate le telecamere di videosorveglianza con il duplice scopo di prevenire i reati e di evitare atti vandalici;

Malgrate: dorsale in fibra ottica che collega la zona di via Piedimonte con zona di via Gaggio e la realizzazione di un nuovo sito con telecamere ambientali e lettura targa in corrispondenza della chiesa di San Grato oltre all’installazione di una telecamera lettura targa in corrispondenza del ponte Kennedy;

Oliveto Lario: realizzazione di nuovo sito in via Torri per prevenire l’abbandonodi rifiuti e in frazione Onno nelle aree a lago frequentate nel periodo estivo da numerosi turisti e loghi di ritrovo di oggetti proventi di furto;

Civate: realizzazione nuovo sito di videosorveglianza ambientale in corrispondenza della rotatoria di Via Papa Giovanni XXIII per monitoraggio del flusso veicolare in prossimità del raccordo tra la SP 51 e la SS 639, sia in direzione Lecco che in direzione Milano dei nuovi siti di videosorveglianza sia ambientali che lettura targa.

Tutte le telecamere confluiranno nella centrale unica del Comando Associato di Valmadrera e consentiranno un ulteriore potenziamento del monitoraggio a tutela della pubblica sicurezza; le amministrazioni comunali hanno deciso di fare ulteriori passi in questa direzione, partecipando al bando regionali che dovrà essere realizzato e rendicontato entro il mese di settembre del corrente anno.

Il progetto se finanziato, si andrà ad aggiungere ad altri progetti finanziati ed affidati direttamente dal Comune di Valmadrera nel corso dell’anno 2024 quali:

– il sito di telecamere ambientali presso il nuovo parco Leopardi;

– il sito ambientale/lettura targhe di Via Leopardi;

– il sito ambientale/lettura targhe di via della Pace;

– il sito ambientale/lettura targhe di via dell’Asilo.

“Il servizio associato – commenta il Sindaco capo convenzione Cesare Colombo – ha consentito alle amministrazioni comunali di ottenere a partire dall’anno 2016 diversi cofinanziamenti da parte di Regione Lombardia e da parte di altri Enti. L’eventuale finanziamento di questo nuovo progetto che riguarderà tutti i Comuni evidenzia quanto il tema della sicurezza sia importante per le rispettive amministrazioni comunali”.