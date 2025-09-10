IN BIBLIOTECA “IL PAESE SUL LAGO” CON ADRIANA LANFRANCONI

LECCO – Giovedì 18 settembre alle 18 in biblioteca verrà presentato il libro “Il paese sul lago: cento e un personaggio in scena“ di Adriana Lanfranconi. L’evento inaugura la programmazione autunnale della biblioteca dedicata proprio alla promozione die libri e della lettura.

Il volume propone un interessante viaggio nel tempo sulle rive del Lario tra gli anni ’40 e ’60, con aneddoti e momenti di vita quotidiana di diversi protagonisti, con uno sguardo ironico e riflessivo. Attraverso le pagine del libro, i lettori potranno immergersi nell’atmosfera di allora, riscoprendo tradizioni, curiosità e storie di persone comuni.

L’autrice Adriana Lanfranconi, originaria di Mandello del Lario, insegnante, dirigente scolastica e autrice di libri di lettura per la scuola primaria e di saggi per insegnanti, nonchè ricercatrice presso diversi atenei italiani, dialogherà con Silvia Colombo, anch’essa autrice ed ex insegnante, condividendo spunti e ricordi personali legati alla realizzazione del libro e alla sua esperienza di vita.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Riprendono le iniziative della Biblioteca 2.0 e soprattutto gli incontri con gli autori, volti alla valorizzazione e alla promozione della lettura. Nel volume che presenteremo il nostro territorio fa da sfondo a una raccolta di anedoti, personaggi e storie, ambientate proprio sul nostro lago. Ancora una volta abbiamo la possibilità non soltanto di riconoscere, promuovere momenti di incontro e di crescita formativa, ma anche di valorizzare il patrimonio paesaggistico del nostro territorio”.

Incontro a ingresso libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.lecco.it – 0341 481122.