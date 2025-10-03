IN BIBLIOTECA INCONTRI SULL’I KING CON GIOVANNI MARABOLI

LECCO – Dopo la pausa estiva, riparte il ciclo d’incontri gratuiti dedicati all’approfondimento dell’I King, noto anche come Libro dei mutamenti, condotti dallo scrittore, giornalista e consulente editoriale Giovanni Maraboli, forte di un lungo percorso di studio e interpretazione dell’I King, a seguito dell’incontro con il docente Otto Lanz, allievo del noto Carl Gustav Jung. Sotto la lente l’antico sistema di divinazione cinese, presumibilmente risalente al II millennio a.C., oggetto di questo antico testo di straordinaria rilevanza culturale e filosofica, che rappresenta un ponte tra tradizione orientale e riflessione occidentale e stimola domande profonde sulla natura umana e sull’esistenza.

Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’occasione di esplorare il significato, il simbolismo e la rilevanza contemporanea dell’I King, attraverso la personale esperienza di Maraboli, in un ambiente aperto al dialogo e alla condivisione. Gli appuntamento sono in programma il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (due gruppi) nei periodi dal 18 ottobre al 29 novembre e dal 10 gennaio al 21 marzo 2026.

Il numero massimo di partecipanti è 16 (8 per gruppo). Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 ottobre compilando il modulo a questo collegamento. Per ulteriori informazioni scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare il 0341 481122.