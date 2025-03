IN BIBLIOTECA LAURA MARINARO PRESENTA “LA FANCIULLA DEGLI ORI”

LECCO – Giovedì 13 marzo alle 18, presso la biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco, la giornalista e scrittrice Laura Marinaro presenterà il suo ultimo romanzo “La fanciulla degli ori – Un’indagine da Milano ad Altamura tra delitti e una maledizione millenaria”, un’opera che intreccia il fascino della storia con il mistero dell’investigazione.

Il romanzo non è solo un viaggio nel passato, ma anche un’esplorazione dell’animo umano e delle sue ombre più oscure. Protagonista della vicenda è Caterina Ferrari, una giovane e brillante archeologa del Museo delle Scienze Antropologiche di Milano. Temporaneamente trasferitasi ad Altamura per la vendita di una casa di famiglia nel centro storico, Caterina si troverà coinvolta in un’incredibile scoperta archeologica, che la condurrà sulle tracce di un’antica maledizione e di due misteriosi omicidi collegati proprio al museo e ai reperti in esso custoditi.

La narrazione si snoda tra Milano e Altamura, unendo l’indagine scientifica all’intrigo poliziesco, in un crescendo di suspense che terrà i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. La scrittura coinvolgente di Laura Marinaro, con il suo bagaglio di esperienza giornalistica in ambito giudiziario e crime, conferisce al romanzo un realismo vivido, arricchito da dettagli investigativi e riferimenti storici accurati.

Nel corso della serata, l’autrice parlerà anche del libro “Narcisismo mortale, il caso di Giulia Tramontano”, scritto a quattro mani con la criminologa, docente e psicologa forense Roberta Bruzzone, esplorando una delle vicende italiane di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni.

L’autrice Laura Marinaro è giornalista professionista ed esperta di cronaca nera e giudiziaria. Inviata per il settimanale “Giallo” e opinionista nel programma “Ore14” su Rai2 condotto da Milo Infante, collabora con Roberta Bruzzone a dirette crime e progetti editoriali. Inoltre, scrive e conduce il programma settimanale Gialloradioclub per Radio Libertà. La sua esperienza nel mondo del crime e del giallo letterario si riflette nelle sue opere, tra cui Yara. Autopsia di un’indagine (2023), scritto con Roberta Bruzzone e Maremoto a Varigotti (2023), entrambi editi da Mursia.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Barbara Gerosa, che guiderà il dialogo con l’autrice e il pubblico, offrendo spunti di riflessione sulla genesi del romanzo e sulle sue tematiche più affascinanti.

Così l’assessora alla Cultura Simona Piazza: “Continuano le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori, arricchendo ulteriormente il già fitto calendario della biblioteca con tematiche sempre diverse. In questo particolare momento storico, la cronaca nera ha una ricaduta importante sulle vite delle persone e, imparare a riconoscere i segnali d’allarme, può essere possibile anche grazie al racconto di vicende reali o di fantasia presenti all’interno dei libri di Laura Marinaro. La sua esperienza negli ambiti di cronaca nera e giudiziaria fornisce una visione cruda e realistica del mondo, intrisa di curiosi dettagli investigativi, che possono appassionare i lettori interessati al tema.”

L’ingresso è libero, per maggiori informazioni scrivere a biblioteca@comune.lecco.it