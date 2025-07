IN CONSIGLIO COMUNALE FA DISCUTERE L’HUB DEGLI AUTOBUS DI VIA BALICCO

LECCO – Nella seduta del consiglio comunale di Lecco tenutasi lunedì sera è tornato al centro del dibattito pubblico e politico il progetto dell’hub del trasporto pubblico locale in via Balicco. L’amministrazione ha presentato e approvato la variante urbanistica necessaria per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area verde privata, stimata fondamentale per realizzare il terminal bus, un intervento dal costo di circa 23,6 milioni di euro finanziato in larga parte da Regione Lombardia.

Il progetto prevede la realizzazione di un terminal con 5-6 stalli autobus in prossimità della rotonda di via Balicco, per migliorare la mobilità integrata urbana ed extraurbana, riducendo il traffico nel centro cittadino e alleggerendo il sovraccarico del sottopasso ferroviario. Secondo l’assessora Renata Zuffi, si tratta di un nodo strategico per una mobilità pubblica più efficiente, anche grazie a un importante finanziamento regionale da 14 milioni di euro.

Tuttavia, la decisione è stata fortemente contestata dalla minoranza e da molti residenti della zona, in particolare del condominio Monte Legnone, che si trovano ad affrontare gli espropri e un cambiamento radicale della loro vita quotidiana. Le opposizioni hanno sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla legittimità del processo decisionale, chiedendo maggiori garanzie ed evidenziando preoccupazioni sull’impatto ambientale, sull’incremento del traffico stimato in 204 passaggi in zona di bus giornalieri e per la qualità della vita.

Il capogruppo di Appello per Lecco Corrado Valsecchi ha messo in discussione la convenienza del progetto, mentre altri consiglieri hanno sottolineato come mancassero ancora analisi dettagliate sull’impatto urbanistico e viabilistico. La minoranza ha inoltre richiamato l’attenzione sulla scarsa accessibilità per anziani e disabili, con marciapiedi ristretti e una distanza di 220-260 metri dalla stazione ferroviaria, senza adeguate coperture per le intemperie.

In contrapposizione, la maggioranza ha difeso il progetto definendolo fondamentale per accedere ai finanziamenti regionali e per lo sviluppo futuro della mobilità a Lecco e nel suo hinterland, sottolineando il beneficio collettivo e la necessità di ridurre il numero di autobus attualmente concentrati attorno alla stazione ferroviaria. Il sindaco Mauro Gattinoni ha evidenziato come la situazione attuale sia già critica e necessiti di interventi urgenti per alleggerire la congestione e prepararsi all’aumento dei flussi di viaggiatori attraverso la città con i nuovi collegamenti ferroviari.

Nel corso della discussione, è stata sollevata anche un’alternativa progettuale per realizzare l’hub in via Sassi, che offrirebbe vantaggi quali un maggior numero di stalli (13), ingressi e uscite separate per i bus e una migliore gestione del traffico, seppur con l’obbligo di interventi su un edificio esistente. Tale opzione, favorevole sotto il profilo della viabilità e dell’accessibilità, non è stata però adottata dall’amministrazione.

Infine, resta aperta la questione del possibile ricorso al TAR da parte dei cittadini contrari all’esproprio e alla costruzione dell’hub, con dubbi sull’eventuale ripristino dell’area verde qualora i lavori non potessero procedere.

Il dialogo e la trasparenza si configurano così come elementi chiave per cercare un equilibrio tra sviluppo urbano e tutela del territorio e delle comunità locali.

Christopher Anelli Manzoni