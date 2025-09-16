IN CRISI SCENDENDO DAL MOREGALLO, RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO

MONTE MOREGALLO – Intervento nella serata di ieri per i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme con la squadra forra regionale, nella zona del Monte Moregallo, tra Valbrona e Oliveto Lario. L’allarme è scattato intorno alle 20 per due escursionisti che avevano intrapreso la discesa integrale del torrente Moregge, partendo da un punto più alto rispetto al consueto. Col sopraggiungere del buio e con le pile frontali scariche, hanno dovuto chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti sei tecnici della squadra forra lombarda e quattro tecnici della Stazione locale del Soccorso alpino. È stato attivato anche l’elisoccorso di Sondrio di AREU che ha individuato i due escursionisti, li ha recuperati e trasportati al centro operativo del Bione.

L’operazione si è conclusa positivamente alle 22:15.

