MOREGALLO – Il Comando di Lecco dei Vigili del Fuoco è intervenuto tramite la squadra nautica e il distaccamento di Valmadrera via terra, per soccorrere due persone in difficolta nel lago di Lecco – zona Moregallo.

I due ragazzi sono stati avvistati in mezzo al lago su un piccolo gonfiabile; la squadra nautica dei Vf ha provveduto al salvataggio dei due malcapitati.

La squadra nautica, dopo aver recuperato i due giovani li ha affidati alla squadra da terra e al 118 .

L’intervento è terminato alle 19.45.