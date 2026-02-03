IN FIAMME UN CAMION IN GALLERIA MONTE PIAZZO, CHIUSA CORSIA PER LECCO

COLICO – Mattinata di tensione lungo la SS36, dove un camion alimentato a GNL ha sviluppato un principio d’incendio all’interno della galleria Monte Piazzo, in direzione sud. L’allarme è scattato poco dopo le 11, attivando un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Lecco e Morbegno, affiancate dal nucleo NBCR, presente in questi giorni sul territorio come rinforzo in vista degli eventi olimpici. L’intervento è tuttora in corso e i pompieri stanno lavorando per mettere in sicurezza il mezzo e la galleria, verificando eventuali criticità legate alla presenza del gas naturale liquefatto.