IN INGHILTERRA LA FIRMA DEL GEMELLAGGIO VALMADRERA-BUCKINGHAM

VALMADRERA – Nonostante le difficoltà per gli scioperi e in generale del traffico aereo (per questo motivo non ha potuto partecipare alla spedizione a Buckingham Giuseppe Castelnuovo, che per primo aveva dato inizio a questo gemellaggio), sabato mattina 21 giugno è stato un momento di gran festa per la firma anche in Inghilterra del gemellaggio tra Valmadrera e Buckingham.

L’iniziativa si è svolta all’interno di una grande festa svoltasi presso il “Park Bourton”, alla presenza del sindaco di Buckingham, Fran Davies, di Lorna Joy, presidente del comitato gemellaggi della cittadina inglese, e Steve Haines, colui che con Beppe Castelnuovo aveva dato inizio cinque anni fa alle prime iniziative per unire Valmadrera con Buckingham.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi gruppi e associazioni della città inglese e del territorio, aveva anche lo scopo di ricordare gli ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Dopo una serie di danze locali, che per tradizione risalgono a 400 anni fa, ha preso la parola il sindaco di Buckingham che ha ringraziato per questa bella occasione di amicizia che unisce non solo due città, ma tante associazioni, tante cittadine e cittadini che in questi anni hanno già visitato, con scambi organizzati, l’altra città gemellata.

Cesare Colombo, nel suo intervento, anzitutto ha ringraziato Beppe Castelnuovo per aver dato avvio a questa importante iniziativa. Ha poi aggiunto che come sindaco di Valmadrera si sente particolarmente onorato di poter rappresentare la nostra comunità in questo momento, una città fatta di persone, di famiglie, di giovani che guardano al futuro con entusiasmo e che sono aperti all’incontro e alla collaborazione. Ha infine concluso con un auspicio, che il gemellaggio tra Buckingham e Valmadrera diventi nel tempo sempre più vivo e significativo.

Hanno preso poi la parola i due presidenti del Comitato Gemellaggi, Lorna Joy e Fiorenza Pelucchi, che hanno sottolineato il rapporto di amicizia che caratterizza i due Comitati.

A seguire, gli scambi dei doni, con la presenza di Antonio Rusconi, il sindaco che aveva dato avvio al Gemellaggio, componente direzione regionale e consiglio nazionale AICCRE.

Molto accoglienti sono stati gli amici inglesi, che hanno chiesto alla delegazione valmadrerese di rilasciare un’intervista alla radio locale 3BRadio sull’esperienza dei gemellaggi in un contesto europeo; in seguito hanno incontrato il presidente del Rotary Club di Buckingham, vista la presenza nella delegazione di Antonio Rusconi del Rotary Manzoni di Lecco. Non poteva mancare la pausa pranzo ‘Fish and Chips’, seguita dalla visita pomeridiana alla mostra dell’associazione artistica locale ‘Buckingham Art for All’, dove il sindaco è stato omaggiato di un’opera dell’autore John Whitehead, si è concluso il pomeriggio con la visita alla Parish Church per la tradizionale cerimonia del suono delle campane.

La serata si è conclusa con un buffet all’aperto insieme a un nutrito gruppo della Buckingham Twinning Association, il cui motto è ‘Connecting Cultures across Europe’, dove effettivamente diverse culture e lingue collaborano in amicizia e condivisione di esperienze culturali in vari ambiti.

In questa giornata speciale è già stato fissato nel dettaglio per il mese di settembre il torneo di tennis con squadre miste inglesi e italiane al Tennis Club di Valmadrera e un evento legato all’arte con un professore dell’Università di Buckingham.