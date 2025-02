IN LIBRERIA “MRS MOON”, IL NUOVO LIBRO DELLA LECCHESE ANNA FRIGERIO

LECCO – Mrs Moon, il nuovo romanzo di Anna Valeria Frigerio, arriva in libreria. È un viaggio emozionante nell’intimità dell’animo umano, con una scrittura avvolgente e profonda, l’autrice esplora le fragilità, i legami sospesi e le domande irrisolte che tutti portiamo dentro.

Anna Valeria Frigerio dà voce ai silenzi che tutti, in un modo o nell’altro, custodiamo. Mrs Moon non offre risposte, ma pone domande sul peso delle scelte, sui rimpianti e sulle possibilità che ancora ci attendono. È un romanzo che invita a riflettere, a guardarsi dentro e ad accettare anche le parti più complesse di noi stessi.

“I luoghi in cui sono nata e cresciuta sono impressi in Mrs Moon come impronte su un terreno che, col tempo, ha cambiato forma ma non essenza – dichiara l’autrice -. Alcune delle strade percorse da Francesca, le architetture che incorniciano i suoi ricordi, i silenzi di certi spazi sono ispirati ai luoghi in cui sono nata e cresciuta. Scriverli è stato come rivederli con occhi nuovi, come recuperarne le atmosfere, i silenzi, la luce di certi pomeriggi trasformandoli in punti di passaggio tra ciò che è stato e ciò che non è mai stato detto”.

La vita, come racconta il libro, è fatta di ostacoli e di cambiamenti improvvisi. Mrs Moon ci ricorda che ogni esperienza, ogni ferita e ogni relazione sono occasioni di crescita. Il passato non è un nemico da cui fuggire, ma una parte di noi che chiede di essere riconosciuta e accolta. Solo così possiamo davvero andare avanti e costruire nuove possibilità.

“lI coraggio del cuore consiste in questo: lasciarlo esprimere senza restare ancorati al risultato – scrive Frigerio. La lezione che ci insegna Mrs Moon – aggiunge – è la necessità di confrontarsi con il passato per riuscire a trovare la propria strada nel presente. Il romanzo racconta la storia di Francesca e il suo incontro con Mrs Moon, un legame che va oltre il tempo e lo spazio, capace di trasformare e di lasciare un segno profondo”.

Il romanzo si rivolge a chiunque desideri intraprendere un viaggio dentro sé stesso, a chi non ha paura di ascoltare i sussurri dei propri ricordi e di confrontarsi con le proprie emozioni. Mrs Moon non è solo una storia, ma uno specchio in cui riflettersi, un intreccio di sentimenti che mescola leggerezza e profondità, malinconia e speranza.

Mrs Moon di Anna Valeria Frigerio è disponibile dal 10 febbraio in tutte le librerie, negli store online.

Anna Valeria Frigerio nasce a Lecco nel 1982: laureata in Lingue e Letterature straniere, master in management delle imprese, lavora come buyer in un’azienda di imballaggi, è una viaggiatrice e un’amante della scrittura. Ha già pubblicato La Chimica delle Relazioni con il self publishing e La Mia Itaca con Rossini Editore (2023).