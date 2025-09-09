IN MONTAGNA ATTREZZATI MALE: METTE A RISCHIO SE STESSI E CHI INTERVIENE

GRIGNA SETTENTRIONALE – L’immagine in copertina ritrae uno dei due ventenni soccorsi ieri dai Vigili del Fuoco sulla Grigna, visibilmente equipaggiato con semplici scarpe da ginnastica anziché calzature tecniche da montagna. Si tratta di un particolare che più volte emerge nelle cronache di interventi in quota e che testimonia una scarsa consapevolezza dei rischi legati all’ambiente montano.

Andare in montagna senza le dovute precauzioni, soprattutto per quel che riguarda l’abbigliamento e le calzature, non è soltanto una leggerezza ma un vero e proprio pericolo. L’utilizzo di scarpe non adeguate, come quelle immortalate nella foto, aumenta drasticamente la possibilità di infortuni (distorsioni, cadute, lesioni) e mette a serio rischio la sicurezza – propria e altrui.