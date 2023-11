IN MOTO TRAVOLSE UNA DONNA IN VIALE TURATI: CHIESTI TRE MESI DI CARCERE

LECCO – Chiesta la condanna del motociclista che il 6 agosto 2019 travolse in viale Turati una giovane donna mentre quest’ultima stava attraversando la strada con il semaforo verde.

La vicenda è stata ripercorsa oggi in tribunale, davanti al giudice Giulia Barazzetta. La parte lesa, costituitasi parte civile, nella sua deposizione ha spiegato di aver ricevuto 16mila euro dall’assicurazione come risarcimento, ma di non essere soddisfatta – visto che era stata ricoverata in ospedale e ha avuto una prognosi di 30 giorni per traumi alla clavicola, mentre un altro testimone dell’accusa – autista di una vettura che era ferma al semaforo – ha ricostruito quanto accaduto.

Il giudice ha insistito sul passaggio del motociclista – A. A., residente a Bergamo – con semaforo rosso oppure no, mentre il difensore dell’imputato, l’avvocato Laura Rota, ha sottolineato che la dinamica di quanto accaduto non è chiara e ne ha chiesto l’assoluzione. Il Pm ha invece invocato la condanna: 3 mesi di reclusione è la richiesta.

La sentenza a metà dicembre.

A. Pa.