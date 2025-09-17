IN MUNICIPIO IL GOLFISTA CRISTIANO BERLANDA, IN GARA ALLA PHOENIX CUP

LECCO – Nel pomeriggio di martedì, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Educazione e sport Emanuele Torri hanno incontrato il golfista paralimpico lecchese Cristiano Berlanda, che la prossima settimana rappresenterà l’Italia e Lecco alla Phoenix Cup, conosciuta come la “Ryder Cup Paralimpica”, di scena in Arizona dal 21 settembre. Berlanda sarà il primo italiano a far parte del team europeo, che sfiderà il team statunitense per difendere la coppa conquistata lo scorso anno in Scozia, sul celebre e storico campo da golf “St. Andrew’s Old Course”.

L’atleta è anche impegnato nel sociale con la fondazione “Cristiano Berlanda Sport per la Disabilità”, che promuove progetti di inclusione e sostegno alla pratica sportiva per persone con disabilità, sia nel lecchese che a livello nazionale.