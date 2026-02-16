IN QUASI 150 AGLI STATI GENERALI DI FORZA ITALIA A PALAZZO FALCK

LECCO – 150 persone si sono ritrovate per gli Stati Generali di Forza Italia Lecco a Palazzo Falck, segnando un punto di svolta storico per la politica provinciale.

“Saranno 15 anni che non si vedeva una platea così attiva, presente e partecipe in questa provincia,” esordisce con emozione Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia Lecco. “Vedere i volti di tanti amici, amministratori e cittadini mi riempie il cuore. Forza Italia non è solo in salute: è una forza moderata, riformista, europea e liberale che oggi sprigiona un’attrattività irresistibile“.

Gagliardi ha celebrato l’ingresso dei sindaci Ivan Pendeggia (Montevecchia), Giovanni Battista Bernocco (Olgiate Molgora) e Roberta Marabese (Cassago Brianza) nel gruppo: “La loro scelta onora il nostro progetto e conferma il nostro radicamento. Ma il mio grazie va a ogni singolo segretario cittadino eletto nei congressi, agli amministratori che ci rappresentano in Provincia e a chi ogni giorno lavora sul territorio. Un ringraziamento speciale a Virginia Tentori, nostra commissaria cittadina, e a tutta la squadra che sta ridando luce alla nostra città.” Un saluto affettuoso è andato anche ai pilastri del movimento: i Seniores, la grinta di Azzurro Donna e l’energia dei tanti giovani presenti in sala.

Sulla riforma della giustizia, Gagliardi è andato dritto al punto con dati precisi: “Sosteniamo convintamente il SÌ per la separazione delle carriere. I numeri sono una ferita aperta: 6.485 cittadini arrestati ingiustamente e nessuno ha mai pagato. Vite rovinate per le quali lo Stato ha già speso 278 milioni di euro in risarcimenti. Eppure, davanti alla sezione disciplinare, su 9 giudici coinvolti, 8 hanno ricevuto solo una censura e uno è stato trasferito. Non è accettabile. Serve una riforma che protegga i più deboli e che non sia uno strumento usato politicamente attraverso correnti o ‘correnticchie’. La giustizia deve essere dei cittadini, non delle toghe”.

Passaggio netto quello sui rapporti di coalizione: “Ai nostri alleati dico: basta con la politica dei ‘fratelli coltelli’. Facciamo i fratelli alleati per davvero per mandare a casa una sinistra che paralizza e non risolve. Ma per il bene della coalizione e per rispetto dei cittadini, serve l’umiltà di capire quando è il momento di fare un passo indietro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo un Consigliere Regionale eletto nel territorio… e perché no, magari anche qualcosa di più. Siamo pronti a prenderci la nostra rappresentanza”.

L’evento ha visto la partecipazione di figure di primo piano: il segretario regionale Alessandro Sorte, il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, il vice presidente del Senato Adriano Paroli e il deputato Luca Squeri. In rappresentanza di tutti i consiglieri regionali, è intervenuto il capogruppo in Regione Lombardia Fabrizio Figini, insieme ai consiglieri Marisa Cesana e Ivan Rota.

Presenti inoltre l’europarlamentare Letizia Moratti, che ha portato contenuti concreti per la città, il senatore Carlo Secchi, il presidente Marco Cariboni, Carlo Missaglia, l’ex assessore regionale Sala e l’ex sindaco Carlo Albertini.

“Tutto questo è merito della mia segreteria provinciale. Abbiamo lavorato mesi con il ‘sole in tasca’, con il sorriso di chi ama questa terra e i valori di libertà,” conclude Gagliardi. “D’altronde, come diceva don Luigi Sturzo: “La politica è scelta, non è imposizione; è servizio, non è dominio; è libertà, non è servitù”. Con questo spirito continueremo a lavorare. Il cammino è tracciato, Forza Italia è tornata protagonista“.