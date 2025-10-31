IN RICORDO DEL GENERALE MINO, COMANDANTE DEI CARABINIERI SEPOLTO A ESINO

ESINO LARIO – Venerdì 31 ottobre ricorre il 48° anniversario della morte del Generale di Corpo d’Armata Enrico Mino Comandante Generale dei Carabinieri, caduto a Girifalco in Calabria sul Monte Covello, in circostanze ancora ignote.
In quel giorno di 48 anni fa, cadde l’elicottero su cui viaggiavano assieme a Mino altri cinque militi dell’Arma, suoi collaboratori, con i quali stava effettuando una ricognizione per conoscere di persona i luoghi dove muovevano le cosche della “ndrangheta” all’epoca attive nei sequestri di persona.
I pochi resti del Comandante Mino sono sepolti a Esino Lario dov’era nato nel 1915, nei locali superiori dell’attuale scuola materna, figlio del dr. Alfredo medico condotto di allora …