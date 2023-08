MANDELLO DEL LARIO – È arrivato in Senegal il feretro della piccola Fatou Thiao, la bambina di undici anni di Bulciago annegata alle foci del Mera, a Mandello, nel pomeriggio di Ferragosto.

Per rimpatriare la salma sono state attivate due raccolte fondi, una dalla scuola di Cassago Brianza e una dalla Caritas e dal sindaco di Oggiono.

La ragazzina è stata portata nel paese d’origine della famiglia per essere sepolta accanto alla mamma, morta tre anni fa per un malore. Ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio uno zio, mentre il papà Omar, camionista, in Italia da molti anni, la raggiungerà non appena possibile perché deve badare alle altre due figlie scampate all’annegamento.