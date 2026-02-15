BASKET, IN SERIE A2 OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA CLV LIMONTA

COSTA MASNAGA – Vittoria importante per CLV-Limonta Costa Masnaga, che supera la Tecno Engineering Moncalieri con il punteggio di 86-77 al termine di una sfida intensa e rimasta in bilico fino agli ultimi minuti.

L’inizio di gara é segnato da un grande equilibrio, a metà quarto infatti il tabellone segna 9-8 con due canestri dalla lunga distanza di Cibinetto per le padrone di casa. A questo punto Moncalieri piazza un parziale di 0-6 e si porta sul 9-14, ma le lombarde non ci stanno e, a fine quarto, grazie ad un bellissimo gioco a due tra Moscarella e Brossmann, allungano sul +3 (22-19). Nel secondo quarto Costa prova a costruire un primo margine significativo, arrivando anche sul +10 (41-31) con Brossmann a trascinare le sue, ma Moncalieri non si disunisce e riesce a ricucire lo strappo (41-35). Le ospiti rientrano progressivamente in partita e all’intervallo il divario è minimo, con un solo possesso a separare le due squadre (44-41).

Nella ripresa le piemontesi arrivano per ben 2 volte a -1 (44-43 prima e 53-52 poi). Da qui le biancorosse schiacciano sull’acceleratore e si portano sul 62-52, trovando nuovamente la doppia cifra di vantaggio grazie all’energia di N’Guessan. Moncalieri, però, resta aggrappata alla gara e con Pellegrini, autrice di cinque punti consecutivi, riporta l’inerzia in equilibrio (62-57).Il quarto quarto è un tira e molla fino a due minuti dalla sirena quando il tabellone dice parità (75-75): tutto da rifare.

È in quel momento che Costa Masnaga alza definitivamente il livello, stringe in difesa e trova le soluzioni giuste in attacco. Il parziale di 7-0 (82-75) spezza l’equilibrio e indirizza in modo decisivo la partita verso le ragazze di coach Bereziartua. Finisce 86-77.

Prestazione solida sotto i tabelloni per Brossmann, che chiude con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, e per Moscarella, anch’essa in doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi.