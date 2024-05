TRIBUNALE: IL “VALZER” DEI MAGISTRATI. GIUSTIZIA AZZOPPATA A LECCO

LECCO – Valzer di magistrati e giudici al tribunale di Lecco. Il 2024 rischia di essere un anno difficile per la giustizia lecchese.

La Procura perde un magistrato: in questi giorni il sostituto procuratore Giulia Angeleri saluterà Lecco per Bergamo e l’organico rimarrà di cinque effettivi: il procuratore Ezio Domenico Basso, Chiara Di Francesco, Chiara Stoppioni, Simona Galluzzo e Pasquale Esposito.

In tribunale si attende la nomina da parte del CSM del nuovo presidente del tribunale; Ersilio Secchi è andato in pensione nel luglio dello scorso anno e finora il ruolo è ricoperto dal giudice Bianca Maria Bianchi – che svolge le funzioni di presidente. Nella sezione penale sono in aspettativa per maternità due giudici, Giulia Barazzetta e Martina Beggio, mentre il giudice Nora Lisa Passoni ha ottenuto il trasferimento a Milano. Il giudice Chiara Arrighi è stata inserita in organico sia nel collegio che in quello monocratico. Anche nella sezione civile un giudice ha chiesto il trasferimento e il rischio è di sguarnire anche uno dei ruoli chiave nell’attività del Palazzo di Giustizia.

La situazione quella che emergendo in questi giorni rischia di frenare l’attività della giustizia sulle rive del Lario.

A.Pa.