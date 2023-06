BARZIO – Tornano gli alpini in armi sui monti lecchesi. Per iniziativa della Brigata Taurinense e con il supporto della Sezione di Lecco dell’Ana, dal 3 al 9 luglio circa 150 militari del 2° Reggimento Alpini saranno infatti impegnati nelle attività addestrative del Modulo Movimento in Montagna oltre che in una serie di cerimonie ed incontri collaterali con le realtà istituzionali e la popolazione, a suggello del rapporto mai andato perso tra le penne nere e le nostre terre.

Esattamente un anno fa furono i militari del 9° Reggimento, Battaglione L’Aquila, a salire sulle principali cime del lecchese; quest’anno, a partire da lunedì, pianteranno le loro tende in Valsassina gli alpini del “Doi”, come vengono storicamente chiamati quelli del 2° Reggimento della Brigata Taurinense: in particolare gli uomini e le donne in armi della 106a Compagnia supporto alla manovra del Battaglione Saluzzo di stanza a Cuneo.