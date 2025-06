IN VALVARRONE CEDIMENTI CAUSA MALTEMPO, SP 67 CHIUSA DOPO INTROZZO

VALVARRONE – La Strada Provinciale 67 nel Comune di Valvarrone è attualmente chiusa a causa di cedimenti lungo i lati di valle della carreggiata. Problema che ha reso necessario l’intervento immediato per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

È possibile raggiungere l’abitato di Introzzo partendo da Dervio, mentre per le località poste più a monte l’accesso è garantito dalla Valsassina. Sono in corso verifiche tecniche approfondite per valutare…

