IN VIA ADDA LA NUOVA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA

LECCO – Oggi martedì 25 novembre in via Adda, nella zona del Ponte Vecchio, è stata inaugurata una nuova Panchina Rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Croce Rossa Italiana di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la vicepresidente di CRI Lecco Manuela Bonfanti e numerosi volontari, sottolineando il valore civico e comunitario di un gesto che vuole mantenere viva l’attenzione su un tema di grande rilevanza sociale.

La Panchina Rossa diventa così un segno visibile e permanente nel cuore della città, un invito alla riflessione e alla responsabilità collettiva.