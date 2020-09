VALMADRERA – Nasce a Valmadrera il fondo “In viaggio con Pamela”, in seguito alla scomparsa di Pamela Cazzaniga, con l’obiettivo di tenerne vivo il ricordo e di tradurre in iniziative concrete gli ideali e i valori che le appartenevano. Pamela ha sempre avuto la capacità di reinventarsi e di mettersi in gioco, affrontando con coraggio le innumerevoli sfide che la vita le ha messo davanti negli anni.

