INAUGURATA LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA DI VIA GHISLANZONI

LECCO – Inaugurata la nuova casetta dell’acqua di Lecco, sita in via Ghislanzoni, nei pressi dell’ingresso del Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco. La casetta è installata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.

“Una nuova casetta dell’acqua viene attivata, oggi, nella nostra città: un servizio concreto per la cittadinanza che porta con sé un grande messaggio educativo e valoriale, ossia l’importanza della sostenibilità, della lotta agli sprechi e dell’economia circolare. – dichiara Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco – Con questa nuova installazione ci auguriamo che in tanti nasca la buona abitudine quotidiana di rifornirsi qui di acqua, abbandonando la plastica e approfittando dell’ottima qualità della fonte di sorgente che viene erogata a Lecco. Un ringraziamento a Lario Reti Holding per l’acquisto, l’installazione e la gestione dell’impianto e al Politecnico per la proficua collaborazione nell’offrire ai lecchesi questo nuovo punto in città”.

“La collaborazione tra il Politecnico e le istituzioni locali a Lecco è tangibile e rappresenta un modello virtuoso di sinergia al servizio del territorio. – condivide Manuela Grecchi, prorettrice delegata del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano – Siamo lieti di avere dato il nostro contributo a questa iniziativa che sottolinea l’importanza del prenderci cura dell’ambiente e che guarda a un futuro sostenibile. Ringrazio Lario Reti Holding e il Comune di Lecco per il costante impegno nel diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle risorse locali”

La casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua al costo di 0,05 euro il litro, senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto nelle vicinanze della casetta.